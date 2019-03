TERMOLI. Tra le tante manifestazioni indette per festeggiare la figura femminile, all'Istituto Alberghiero di Termoli ne è andata in scena una molto intensa e ben strutturata dal titolo "Donne d'Italia". Un gruppo di studentesse coadiuvate da alcune professoresse hanno messo insieme una ricerca per raccontare storie, ritratti e riflessioni intervallate da parole e melodie di alcune donne italiane che hanno scritto la storia coi fatti e con le parole appunto.

Un viaggio appassionato a tratti emozionante e commovente sulla figura femminile che purtroppo ancora oggi in molti casi viene osteggiata, offesa, umiliata e purtroppo soppressa e dileggiata da mani assassine con una sequela di episodi di violenza gratuita, che non conoscono soluzione di continuità.

Abbiamo ascoltato la dirigente dell'Istituto Alberghiero Federico di Svevia, Maricetta Chimisso, nonché vicesindaca della nostra città su questa iniziativa facendo anche altre riflessioni.