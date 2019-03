Violenza di genere, «molti gli episodi di maltrattamenti»

PETACCIATO. Il Comitato Art.21 di Petacciato, presieduto dalla professoressa Paola Raspa, è tornato a occuparsi di violenza sulle donne. L'8 marzo, in occasione della festa della donna, è stata inaugurata la “Panchina Rossa”, ormai simbolo universale della lotta contro la violenza sulle donne, interamente donata dal Comitato Art21; a seguire c’è stato un convegno, presso la sala consiliare del Comune di Petacciato.

Relatori il giudice Daniele Colucci, presidente vicario del tribunale di Larino, Matteo Fallica, referenti di dell’associazione a difesa delle donne e forze dell’ordine. La panchina rossa è un'iniziativa promossa dal Movimento degli stati generali delle donne, per riflettere non soltanto sulle violenze che vengono perpetrate sulle donne, ma anche sul ruolo che le donne rivestono nella nostra società. Un ruolo che non sempre viene riconosciuto e che troppo spesso è discriminato. In occasione del convegno è stato distribuito materiale informativo contro la violenza.

Il giudice Colucci ha cercato di spiegare il ragionamento probatorio nell’ambito del processo penale e quindi di quello che è l’iter di un procedimento per l’accertamento della verità, «il particolare meccanismo del procedimento penale può giustificare un esito assolutorio che può lasciare perplessa l’opinione pubblica ma il giudice ha il dovere di seguire delle regole di garanzia nell’affermazione della penale responsabilità».

«Esistono molti procedimenti per maltrattamenti perché sono procedimenti che spesso nascono e si sviluppano in determinate sottoculture di sopraffazione perché l’essenza del maltrattamento è proprio un rapporto vittima carnefice e non il rapporto paritario conflittuale questo in determinate realtà più arretrate è ancora presente e quindi il Molise presenta una rilevanza diciamo abbastanza accentuata», ha riferito il magistrato. Per la dottoressa Sara Fauzia del centro antiviolenza: «Le donne vengono molto da settembre da quando è aperto il centro sono venute 22 donne che hanno iniziato un percorso di fuoriuscita dalle relazioni violente e in Molise i centri sono tre Termoli, Campobasso e Isernia e il lavoro è ancora molto lungo da fare oggi è una giornata importante per ricordare che le discriminazioni di genere sono molto forti in Italia e anche noi del centro antiviolenza continuiamo a combatterle cercando di eliminarle». Paola Raspa ha illustrato l’impegno del comitato Art21, che ha deciso di accogliere l’appello e divulgare idea della panchina rossa in tutti i Comuni italiani come simbolo delle donne che non ci sono più purtroppo a causa dei femminicidi e da oggi abbiamo questa importante e significativa iniziativa che spero, e questo è l’intento del comitato, non sia solo il simbolo delle donne che non ci sono più a causa della violenza ma sia anche un momento di riflessione sulla disparità di genere che ancora oggi in Italia viviamo come donne.

Matteo Fallica, consigliere comunale di opposizione ha riflettuto e discusso assieme al Comitato Art21 del dramma sociale che è la violenza sulle donne «e l’abbiamo fatto assieme al dottor Daniele Colucci di cui il Comitato è orgoglioso fiero e grato di un magistrato che viene a dare un contributo al dibattito pubblico. lo ringrazio della sua presenza. Io credo che l’antidoto alla violenza contro le donne sia la cultura, quindi incidere seriamente sulla cultura perché dove c’è violenza vuol dire che manca la cultura e questa è una battaglia che deve fare tutta la società civile perché dove c’è una donna vittima di violenza è un fallimento di tutti quindi fa bene il Comitato art21 a fare queste riflessioni per creare un certo tipo di responsabilità e uscire dal circolo della violenza non so se prima o poi la società sarà culturalmente elevata da diventare impermeabile alla violenza ma intanto dobbiamo iniziare a raccontare una nuova storia che la violenza è fragilità, debolezza di un animo miserabile.

Di questo la politica deve farsi carico e ognuno di noi quotidianamente deve contribuire con gesti, con piccole azioni a uscire fuori dal circolo della violenza».