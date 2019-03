Atti osceni in luogo pubblico, diversi gli episodi in Molise

CAMPOBASSO. L’autoerotismo è ancora un tabù? Parrebbe di sì, visto che – se vuoi sapere quanto si sappia della pratica della masturbazione in Molise - non troverai alcun dato ufficiale, a parte qualche notizia di cronaca. Eppure, in Italia, come rivela il mensile “Focus”, 9 uomini su 10 vi si dedicherebbero almeno una volta a settimana. La Rivista cataloga l'onanismo a livello di una "pratica sessuale naturale" in cui la donna rappresenterebbe il sesso meno attivo, dal momento che soltanto il 68,6% dichiara abitudini settimanali, mentre il 16,2% risponde categoricamente "mai". In quanto ai risultati per età, l'analisi rivela che il 10,6% degli intervistati conta tra i 14 ed i 25 anni, mentre il 25,6% ritiene che un'eccessiva frequenza possa far male alla salute. La percentuale scende al 2,44% ed al 12,2% nella fascia d'età compresa tra i 39 e i 64 anni. Per la cronaca locale, invece, i Molisani conterebbero tanti personaggi non incapsulati, ma bene assisi in questa categoria. Un florilegio? 1) A Campobasso, in villa ‘Musenga’, si masturba davanti ai bambini: 47enne arrestato dai Cc.; 2) Termoli, si esibisce sulla spiaggia: turiste scioccate. Le ragazze notano sul loro lettino un uomo intento a darsi piacere in solitaria; 3) Ancora nel Capoluogo, si mostra davanti alle studentesse: multa da 10mila euro; 4) Si masturba davanti ad un gruppo di ragazzine, 50enne fermato dai Cc. Ha prima mostrato l'organo genitale e poi ha iniziato le operazioni; 5) Giovane “si tocca” sotto un lampione spento; 6) Un altro si adopera davanti ai frequentatori del parco a Termoli.



Numerose pitture rupestri preistoriche documentano che questa pratica è nata con l’uomo. Gli Egiziani ritenevano che l’atto autoerotico del Dio Atum avesse dato inizio alla creazione; tanto che gli stessi Faraoni si palpavano durante le cerimonie sulle sponde del Nilo. Per i Cristiani, invece, la masturbazione impediva la generazione della vita; per ciò stesso diventava un peccato che S. Tommaso poneva al 2° posto, subito dopo l’omicidio, e condannava ad un anno di digiuno a pane ed acqua. S. Alfonso M. de’ Liguori scriveva che già sfiorare soltanto la mano ad una fanciulla, fosse un atto preliminare alla polluzione; e - nell’ ‘800 – i bagni dei Seminari avevano uno specchio collocato ‘ad hoc’ proprio per vedere se i giovani, mentre si fossero deterse le parti intime, avessero ceduto al vizio. Le stesse suore potevano fare il ‘bidet’, ma solo se accompagnate. Nel 1760, Tissot lascia intendere che quel vizio impuro portasse alla cecità; sinché, col Rapporto Kinsey, si ‘scoprì’ che il 94% degli uomini ed il 58% delle donne si toccava abbastanza abitualmente.

A tante ragioni, quali queste sopra elencate, se ne aggiunsero di culturali che diedero la stura al cosiddetto tabù sociale. Nell’immaginario collettivo l’autoerotismo dei ‘maschietti’ dimostrava una potenza sessuale mentre quello femminile era valutato alla stregua di una perversione; cosicché, secondo taluni Autori, la donna non può accedere al piacere da sola. E meno male che qualche altro esperto ebbe a maturare l’idea che, pure gli uomini, se vi si fossero dedicati, dovevano essere considerati degli ‘sfigati’ che vi ricorrevano solo perché non avevano un ‘partner’ a disposizione. A parte tante variazioni di pensiero, vero sarebbe che – rispetto al passato – è cambiata l’estensione dell’età in cui la masturbazione viene praticata. Oggi si arriva addirittura alla terza età, soprattutto alimentata dalla visione di tanta pornografia ‘on line’. Il fatto è che l’autoerotismo è un’abituale attività praticata perfino dal feto, come hanno dimostrato diversi ginecòlogi. Peraltro anche gli animali lo fanno. Le scimmie usano le mani, i leoni si arrangiano con le zampe anteriori, i pipistrelli con quelle posteriori, i trichechi con le pinne, i babbuini della savana con la coda, cani e gatti solitamente si strofinano sulle superfici più diverse, i delfini riescono ad arrotolarsi (nel punto giusto) un’anguilla viva.

Claudio de Luca