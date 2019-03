TERMOLI. Non ce ne facciamo di certo un vanto, quello di aver affibbiato agli incivili di turno l’epiteto di maiali, ma evidentemente ha fatto breccia, poiché un nostro lettore e residente a Termoli ha voluto riproporre e denunciare scenari da brivido in zone che dovrebbero essere suggestive.

«Sono immagini che non hanno bisogno di descrizione come potete ben notare. Le invio sperando che le cose possano migliorare, ma devo dire che ho dei seri dubbi. Purtroppo l'inciviltà a Termoli sta raggiungendo picchi inaspettati e nel 2019 resta incredibile il fatto che ci sono cittadini che non vogliano fare la raccolta differenziata. Dopo oltre 10 anni dalla partenza della differenziata, ci sono persone che nemmeno hanno i mastelli.

Come li chiamate voi, ma anche tutti noi, sono dei veri "Maiali" che non rispettano la loro città. Bisognerebbe fare controlli più accurati e sanzioni solo cosi potranno cambiare le cose. Inoltre posso dirvi che io personalmente ho mandato foto e video di queste persone anche al comando dei vigili urbani, ma ad oggi non ho visto cambiamenti. Le foto sono state scattate in diversi giorni nel paese vecchio, in via Federico II, proprio di fianco il Castello simbolo della città. Io sono residente nel paese vecchio. Grazie mille e complimenti per il lavoro che fate per la mia città».