Concorso per dirigente alle Finanze, la risposta alla Prefettura

TERMOLI. La prefettura di Campobasso chiede lumi al Comune di Termoli sull’esposto presentato dal consigliere di opposizione e portavoce del Movimento 5 Stelle Nick Di Michele sul concorso per la dirigenza del settore Finanze.

«Ricordate il Concorso per un posto da dirigente alle Finanze? – posta su Facebook il pentastellato -

Il prefetto di Campobasso (che ringrazio) chiede delucidazioni in merito, al sindaco Sbrocca Angelo e questi cosa dice? Beh afferma, che "il Cattivo "sono io, perché mi sono permesso, di mettere in dubbio il suo operato. Ma vedrete, non finisce qui. In arrivo la seconda puntata».

«Si assicura che le modalità di svolgimento del concorso sono conformi a legge e al vigente regolamento comunale per l'accesso ai posti di ruolo. Le considerazioni e i riferimenti normativi estrapolati a iosa e trascritti "in copia e incolla" dall'esponente sono tutti verosimilmente costruiti su indimostrate, personale, deduzioni. Inoltre, le supposte illegittimità riferite dal consigliere di opposizione sembrano essere solo tentativi elementari per ritardare e ostacolare la regolare prosecuzione del procedimento concorsuale, espedienti, questi ultimi, non nuovi rispetto ad altre precedenti esternazioni a organi di stampa, alcune delle quali smentite successivamente e direttamente dallo stesso interessato. Corre qui l'obbligo di riferire che i lavori della commissione giudicatrice proseguono comunque regolarmente, in piena autonomia di giudizio e in totale indipendenza», precisa il segretario generale Vito Tenore.