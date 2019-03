In via Giappone (come in tutta Termoli) c'è qualcosa che non va!

TERMOLI. «C'è qualcosa che non va...» E' quanto in modo assai laconico ci ha commentato una residente di via Giappone, nel mandarci l'ennesima immagine che testimonia il grado di inciviltà che ormai ha preso largamente piede nella città di Termoli.

Maiali a tutto tondo, all'ingrasso, oseremmo dire noi, prolifici e malsani.

L'amministrazione comunale, i Vigili urbani e la Rieco Sud hanno l'onere di stanarli e stangarli. Non se ne può davvero più, sembra quasi una sfida impari; in ogni angolo del territorio urbano sorgono focolai di degrado e abbandono e l'ultima denuncia pubblica era stata fatta solo ieri pomeriggio e per di più nel cuore del borgo antico.

Occorre un profondo giro di vite, ineluttabile: chi sbaglia deve pagare. La stagione turistica è alle porte.

Tanto vale canticchiare la prima strofa del brano "C'è chi dice no" di Vasco Rossi...

«C'è qualcosa che non va in questo cielo. C'è qualcuno che non sa... cosa è la civiltà...» Perdonateci la modifica del testo.