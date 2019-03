TERMOLI. Lo scorso 8 marzo il gruppo Ttg Magazine ha indicato gli alberghi diffusi tra i trend più importanti del turismo.

Si tratta dell’ennesimo riconoscimento per il modello originale di ospitalità “made in Italy” tutelato e valorizzato dall’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi (Adi).

Oggi tutte le Regioni d’Italia riconoscono il modello d’ospitalità, dedicando attenzioni e in alcuni casi anche importanti risorse economiche, come la Regione Molise che sta emanando apprezzabili strumenti di aiuto alle imprese.

Importanti sono le azioni promozionali che l’Adi sta portando avanti al di fuori dei confini nazionali, che hanno portato la nascita di alberghi diffusi in Croazia, Spagna e Svizzera ed un continuo e crescente interesse in Irlanda e Germania dove riviste specializzate leader nel settore turistico dedicano importanti spazi all’associazione ed i suoi soci.

Ma è in Cina e soprattutto in Giappone che il fenomeno dell’albergo diffuso è in grande espansione, grazie anche alla partecipazione all’ ultima assemblea soci di operatori turistici e giornalisti giapponesi, quando è stato altresì presentato il lancio della campagna pubblicitaria degli Alberghi Diffusi italiani in Giappone, anche attraverso il magazine Alitalia, in accordo con Tour Operator giapponesi.

Importanti delegazioni nipponiche sono giunte in Italia nel corso degli ultimi mesi per visitare i diversi alberghi diffusi presenti nei borghi italiani e tra le Regioni che hanno registrato maggior interesse vi è proprio il Molise, con la bellezza della sua semplicità e genuinità.

La proposta che l’Adi presenta in Molise attraverso i suoi quattro associati, ovvero Residenza Sveva, Locanda Alfieri, Borgo Tufi e La Piana dei Mulini, rappresenta un importante e completo connubio di fattori d’attrattiva turistici: mare, montagna, storia, natura, artigianato, agricoltura, ecc. ed è per questo che viene scelta da molti operatori e giornalisti del turismo.

Ultima in ordine di tempo la troupe di Rai News 24 che in queste settimane sta girando uno speciale sull’albergo diffuso nel territorio molisano.

Anche per questi motivi l’Associazione Nazionale ha deciso di organizzare in Molise, dal 7 al 8 maggio il primo appuntamento internazionale degli Alberghi Diffusi dove l’Adi incontrerà l’Associazione Nazionale degli alberghi diffusi Giapponesi, nata da pochi mesi proprio su impulso dell’ADI. Una sinergia che mira ad uno sviluppo dell’Albergo Diffuso sia in Italia che in Giappone che valorizza il modello di ospitalità “made in Italy”.

Un importante appuntamento a cui l’Associazione Nazionale e i suoi associati molisani si faranno trovare sicuramente pronti nel miglior modo possibile.