Zuccherificio, ex lavoratori in riunione: senza risposte nuove proteste

TERMOLI. I lavoratori dello Zuccherificio del Molise sono tenaci, davvero. Non hanno nulla da invidiare in termini di spirito battagliero rispetto a quelli della Ittierre e della Gam, per intenderci. Due pomeriggi fa si sono riuniti nella sede della Cgil a Termoli, con i segretari regionali delle tre organizzazioni confederali di Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil. Stavolta si sono messi attorno al tavolo per discutere della proposta Iorio sulle partecipate, ossia istituire un elenco di lavoratori delle ex partecipate disponibili a chi ne fa richiesta. Scetticismo sarebbe emerso da più parti, per l’assenza di soldi e lavoro sul territorio. Intanto, è aperta la questione della consegna Ecocert, che ha coinvolto anche il sindaco di Termoli Angelo Sbrocca.

Ieri mattina c’è stato un passaggio in municipio, con la consegna della documentazione e adesso la palla passa al Governatore Donato Toma. Un altro nodo scorsoio della vertenza è il pagamento atteso per il mancato preavviso del licenziamento, ballano diverse migliaia di euro a dipendente e non sono bruscolini, visto come sta andando l’iter sindacale. Forse si dovrà attendere fine anno, ma la problematicità è che non si riesce a interloquire col curatore della Newco, Placido Ciccone. Lunedì prossimo, con in programma la seduta di Palazzo D’Aimmo, gli ex lavoratori sono pronti a manifestare ancora una volta duramente, in attesa di segnali da parte dello stesso Toma, sollecitato ancora una volta con una istanza ufficiale in queste ore.