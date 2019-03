TERMOLI. Una cittadina, nostra lettrice, ci ha telefonato infuriata poiché spesso le capita di parcheggiare in Piazza Bega negli stalli blu a pagamento e il più delle volte, dopo aver finito di svolgere le faccende in centro, tornando a riprendere il mezzo, trova diverse auto davanti alla sua vettura, parcheggiate in modo selvaggio, tanto da non permetterle di uscire dal suo stallo di sosta. Naturalmente del proprietario nemmeno l'ombra.

"Questa mattina - dice la nostra lettrice - avevo abbastanza fretta e allora non ci ho visto più e ho chiamato i Vigili urbani per venire a vedere la situazione, ma loro mi hanno risposto che non potevano intervenire in quel preciso momento per non chiari motivi.

Questa situazione non è figlia solo di oggi, ogni volta che vengo qui per parcheggiare è così. Capisco la necessità di essere vicini al centro, ma questo non autorizza nessuno a parcheggiare dove meglio crede infischiandosene di tutti e di tutto. Io, come cittadina, chiedo che venga messa la parola fine a questo stato di cose incresciose".