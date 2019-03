Sfida di robotica, gli studenti del Majorana vincono la semifinale

TERMOLI. Gli informatici del Majorana di Termoli vincono il primo posto alla semifinale di robotica “Nao Challenge”. Gli alunni della specializzazione Informatica dell’Iiis. “E.Majorana” di Termoli hanno partecipato a Pozzuoli il 9 Marzo alle Olimpiadi di Robotica “Nao Challenge” posizionandosi al primo posto della competizione. Il gruppo formato da ragazzi del terzo, quarto e quinto anno sono stati seguiti dai docenti di Informatica Giacomo Rulli e Diego Verrecchia,la squadra ha ottenuto un risultato che dimostra il livello di eccellenza dell’Istituto Majorana.

Il primo posto è stato annunciato dai giudici alla premiazione a fine gara. La notizia ha creato entusiasmo ed allegria tra gli studenti, un enorme impegno ripagato da uno splendido risultato. La finalissima, che si terrà il 12 e 13 aprile a Roma, permetterà agli studenti di confrontarsi con le migliori squadre d’Italia. Una ulteriore dimostrazione del Majorana come scuola all’avanguardia per le nuove tecnologie. La “Nao Challenge” è una delle competizioni di robotica più importanti d’Italia. I ragazzi hanno dovuto affrontare scuole provenienti da tutto il sud Italia per assicurarsi un posto nella finale nazionale.