GUGLIONESI. Si è svolto, nel pomeriggio di mercoledì 13 marzo, l'incontro con il responsabile regionale della Protezione Civile, Giuseppe Giarrusso.

Giarrusso ha incontrato, nella sede consiliare del comune di Guglionesi, i cittadini che dal 14 agosto sono rimasti senza abitazione a causa del sisma. Come per Larino e Montecilfone, Giarrusso ha illustrato il quadro della situazione sui soldi che sono stati stanziati per la prima fase post-terremoto. Fondi che andranno a chi ha ricevuto il contributo per l'autonoma sistemazione, sia per quanto riguarda gli esercizi commerciali sia per gli immobili coinvolti.

La misura e i fondi di 25 mila euro sono applicabili a chi ha subìto lo sgombero, a chi è proprietario dell’abitazione e, anche, al proprietario che ha affittato l’abitazione.

Chi ha subìto danni maggiori dovrà aspettare un altro decreto, quello della ricostruzione post sisma che, al momento è fermo. Entro ottobre 2019, tutte le famiglie con ordinanza di sgombero potrebbero tornare, finalmente, nelle loro case. Per tutte le informazioni, basta rivolgersi agli uffici tecnici del comune e richiedere la modulistica per accedere ai fondi.