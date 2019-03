TERMOLI. In coincidenza con la manifestazione mondiale sul clima, un gruppo spontaneo di attivisti, ragazzi che amano la natura e il decoro urbano, questa mattina hanno aderito al 15 marzo #ClimateStrike, manifestazione mondiale che nasce dall'impegno della giovane attivista svedese #GretaThunberg.

«Abbiamo colto l'occasione per dare inizio ad una serie d'incontri di pulizia della spiaggia, bene comune e prezioso. Venerdì mattina alle ore 11 ci vediamo sul litorale Sud (rotonda dopo il Buena Vista) per contribuire attivamente alla causa climatica. Unitevi a me ed altri amici, armati di secchiello e rastrello per pulire la nostra spiaggia dalla plastica! #fridaysforfuture», è stato il lancio Facebook e stamani hanno rispettato il programma, tirando via dall'arenile immondizia a sacchi, anche pneumatici e ingombranti, che saranno ritirati domattina dalla Rieco Sud.