A Difesa Grande la consegna nuovi mastelli e green card Rieco Sud

TERMOLI. Consegna nuovi mastelli e green card da parte di Rieco Sud.

La consegna riguarda gli utenti delle case singole e dei condomini inferiori alle 9 unità abitative (sono escluse dunque le utenze commerciali e le non domestiche).

Ricordiamo il nuovo punto di distribuzione in cui ritirare il mastello giallo (plastica e metalli), la Green Card, i codici da apporre sui mastelli già in dotazione e la fornitura di sacchetti biodegradabili.



Dal 18 al 22 marzo presso la sede del Centro per Anziani di Difesa Grande (plesso scolastico, orario di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e martedì, giovedì dalle ore 15:00 alle ore 19:00).

Potranno recarsi i residenti delle seguenti vie: via delle Dalie, via delle Camelie, via delle Orchidee, via delle Viole, via delle Rose, via dei Salici, via dei Ciclamini, via delle Margherite, via delle Fresie, via dei Gerani, via delle Gardenie, viale San Francesco, via Santa Maria degli Angeli, via Mar Ionio, Contrada Difesa Grande, via degli Aceri, via delle Magnolie, via dei Ginepri, via dei Frassini, via delle Begonie, via delle Mimose, via delle Palme, via degli Olmi, via dei Platani, via dei Larici, via degli Olivi, via degli Oleandri, via delle Betulle, via dei Mandorli, via degli Abeti, via delle Querce, via degli Eucalipti, via dei Faggi, via dei Pioppi, via dei Tigli, via Mar Mediterraneo, via Mar Ligure, viale dei Pini, via delle Acacie, via dei Castagni, via dei Pruni, via degli Abeti, via dei Ciliegi, via dei Lecci, via Del Pesco, via del Melograno, via Del Pero, via dei Roveri, via dei Meli, via dei Palissandri, via delle Tamerici, via dei Gelsi, via Mar Tirreno, viale Padre Pio.

I residenti delle suddette vie potranno avvalersi del sistema di prenotazione, chiamando il numero verde 800.688.712 (attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 14:30). La prenotazione, non obbligatoria, consente di ridurre il tempo di attesa e la coda presso il punto di distribuzione.