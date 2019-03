Studenti e amministratori uniti nella difesa dell'ambiente

TERMOLI. Un battaglia comune, un confronto garbato e civile, un’unione nel segno della difesa dell’ambiente. Questi i contenuti dell’incontro di questa mattina tra gli studenti che hanno partecipato alla manifestazione sull’Ambiente e alcuni membri dell’Amministrazione comunale: l’assessore all’Ambiente Filomena Florio e il consigliere Antonio Giuditta.

Sono stati proprio gli studenti, che in delegazione hanno raggiunto il Municipio, ad invitare l’Amministrazione ad unirsi a loro nella manifestazione che oggi ha visto coinvolti Paesi di ogni parte del mondo per la salvaguardia dell’Ambiente sulla scia della giovane attivista svedese Greta Thunberg e dello sciopero globale per il clima.

Gli studenti hanno espresso e condiviso le loro idee con gli amministratori e, di comune accordo, hanno esposto i loro striscioni e cartelli alla facciata del Municipio.