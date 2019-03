Video hard diffusi in rete, il Pd solidale con Giulia Sarti

TERMOLI. La Federazione Basso Molise del Partito Democratico, intende esprimere massima solidarietà alla ex Presidente della 2ª Commissione permanente Giustizia della Camera dei deputati, eletta per il Movimento 5 stelle, Onorevole Giulia Sarti.

«Riteniamo barbara e lesiva dei diritti fondamentali di ogni essere umano la pubblicazione e la diffusione dei video intimi e personali della deputata, al solo scopo di procurarle un danno di immagine. La dignità di ciascun cittadino è tutelata dalla Costituzione italiana, non è ammissibile che la diffusione di tali nefandezze non abbia, in termini di afflizione, un’adeguata pena per chi commette un reato di questa portata.

La lesione della dignità, di un cittadino, di una donna, di un rappresentante dello Stato Italiano, non può essere relegata al semplice reato di diffamazione. Si sente la necessità di promulgare una legge specifica per il reato così detto di “Revenge porn”, pratica di diffondere in rete foto o video intimi di una persona, senza averne il consenso di quest’ultima (contenuti postati quasi sempre in risposta alla fine di una relazione). Ricordando la giovane Tiziana Cantone spinta al suicidio dalla diffusione di immagini appartenenti a questa tipologia e, considerando che questa pratica è sempre più diffusa tra i giovani italiani, la Federazione Pd Basso-molisana intende schierarsi a tutela di valori che dovrebbero essere universalmente riconosciuti, auspicando che tali fattispecie rientrino presto, nella legislazione Italiana, al pari dei paesi anglosassoni, come reato comparato allo stupro.

Assumendoci l’impegno di camminare al fianco dei cittadini, nella tutela della dignità e dei diritti, di stare al fianco delle donne che vorremmo proteggere dall'indirizzo misogino dell’attuale governo, rivendichiamo i valori di: tolleranza, uguaglianza e protezione del cittadino, che contraddistinguono il Partito Democratico».