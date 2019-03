Assemblea No Tunnel: fiducia al Tar, critiche alla Regione

TERMOLI. Il Comitato e il Coordinamento No Tunnel hanno organizzato ieri l’assemblea pubblica nella sala della parrocchia del Carmelo a Termoli. Per il portavoce di Base Balneare, Pietro D’Andrea, è una battaglia di civiltà e democrazia. «Non solo come balneatori ma anche come cittadini. La prima forza di richiesta è stata questa ai miei colleghi e, loro hanno aderito tranquillamente a questa iniziativa.

Il discorso è democrazia perché era necessario, per un intervento così grande, così massiccio che era il tunnel di Termoli, interessare la comunità. Questo non è stato fatto e, ancor più noi che sul lungomare ci viviamo e lavoriamo, era importante allo stesso modo. All’amministrazione chiediamo nient'altro che riuscire a fermare questo scellerato progetto, se chiaramente ci sono ancora i presupposti. Siamo delusi anche da quegli interventi che potevano esser fatti dalla regione, con delle iniziative più forti di quelle che hanno preso. Si poteva, tranquillamente, fare un atto in cui si diceva che i 5 milioni di euro non venivano nel modo più assoluto, ed era più che sufficiente per fermare questo progetto». A parlare anche Marcella Stumpo, «Le nostre speranze sono appese alla sentenza del Tar.

Sappiamo che il comune sta cercando di ottenere un rinvio e, continua a presentare documenti l’aggiunta a quelli già presentati e questo è il motivo di questa serata. Ci costringono all'incontro che, anche dal punto di vista economico, provoca difficoltà. Noi aspettiamo fiduciosi. Sappiamo che non è una situazione facile, non ci facciamo illusioni però questo ritornare sull’argomento vuole anche riprendere tutte le fila e ricordare, ancora una volta che, al di là del manufatto tunnel e problema speculazione, questa resta nella storia di Termoli, una grande lotta per la democrazia. Se fosse stato concesso il referendum, questa storia non sarebbe neanche partita.

La lotta per la democrazia parte da questi schiaffi ripetuti al diritto legittimo, riconosciuto a gran voce dalla regione, che poi si è comportata in maniera diversa. Il presidente Toma ha detto che il referendum si doveva fare, salvo poi opporsi al nostro ricorso. Rivendichiamo un'opera buona di coinvolgimento della popolazione, d’informazione». Infine, Nick Di Michele, per il M5S. «Abbiamo avuto la prova provata che io centro destra sta con il centro sinistra. Infatti, la Fanelli e il centro destra, non tutti, tranne Iorio, hanno votato contro la mozione del Movimento 5 stelle. Ciò significa che a chiacchiere, Toma soprattutto era contro il tunnel, nei fatti è una continuazione del governo di Frattura. Ha preso in giro tutti, noi come movimento e quella parte di centro destra di Termoli che fino ad oggi è contro il tunnel. Noi continueremo ad andare avanti. Solo con i cittadini possiamo vincere questa battaglia. Se vincono loro ricorreremo al Consiglio di Stato. Ci sarà un’ulteriore prova che la cosa si può bloccare.

Se il Tar decidesse di dare il nulla osta per far partire il tunnel, la cosa si complicherebbe tantissimo».