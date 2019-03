«Festeggiamo l'Unità nazionale, l'Inno d'Italia e la Bandiera tricolore»

TERMOLI. L’Associazione Italia Civile, nella persona del suo presidente Francesco Fiardi, ricorda il 17 marzo, giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera.

«Una commemorazione nata per ricordare e promuovere i valori fondanti della cittadinanza, della convivenza civile, dell’identità.

Un’occasi one per meditare sul valore della democrazia e della pace nelle e tra le nazioni, in un contesto, quello del continente europeo, che può e deve rappresentare sempre più l’alveo naturale per un ulteriore e conseguente benessere dei popoli, contemperando le legittime istanze dei singoli stati agli innegabili vantaggi dell’appartenenza a un’Unione che tuteli i suoi popoli.

La nostra ammirazione e il ringraziamento più sentito va a tutti quegli uomini e quelle donne che per l’Unità nazionale, per la nostra Bandiera, per la Costituzione, hanno sacrificato la vita come dono di speranza e certezza, di amore e libertà.