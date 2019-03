CAMPOMARINO. Presso la Biblioteca Comunale “Ibrahim Kodra” in Corso Skandenberg a Campomarino, si è svolto lunedì scorso il Convegno organizzato dalla Associazione Culturale “Molise In Azione – Idee e Progetti per il Futuro da ltitolo “Sviluppo del Territorio tra rilancio del turismo e nuove opportunità”.

L’incontro, che ha visto la partecipazione di un vasto ed interessato pubblico è stato introdotto dal presidente di Molise in Azione, Vincenzo Glave, e moderato da Alberto Montano, ed ha visto intervenire, dopo il saluto di Pierluigi Lepore e Giuseppe Giglio, Antonio Pietrarca e l’onorevole Francesco Acquaroli, componente della Commissione Finanze della Camera.

In particolare Antonio Pietrarca si è soffermato sulle opportunità date dai numerosi bandi e finanziamenti, evidenziando al contempo le problematiche pratiche che spesso si incontrano nella presentazione delle domande.

Acquaroli partendo dalla sua esperienza di Sindaco, ha ricordato nel suo intervento le opportunità di crescita che si possono creare sul territorio dall'unione e dal coordinamento delle categorie produttive e delle amministrazioni pubbliche. Particolare attenzione è stata posta al problema della burocrazia che spesso limita o disincentiva i privati a porre in essere investimenti e progetti. A chiusura del suo intervento, Acquaroli, tuttavia, ha stimolato tutti i partecipanti a credere nel proprio territorio e nelle potenzialità che esso offre, ricordando come in ogni caso la convinzione e la determinazione dei cittadini può aiutare a superare anche i problemi pratici che frenano lo sviluppo del territorio e può anche contribuire a incentivare le amministrazioni a fare di più per la crescita.

Al termine degli interventi è seguito un dibattito tra i relatori ed il numeroso pubblico intervenuto che ha posto domande e riferito di esperienze personali o locali.