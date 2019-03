LARINO. Continua l'opera di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della Città di Larino.

Alla presenza del Sindaco Puchetti della città di Larino, il club ha inaugurato stamane il pannello turistico messo a dimora davanti alla chiesa di San Francesco, in pieno centro storico.

L’obiettivo - ha dichiarato il Presidente del club frentano Antonio Guarino – è quello di continuare, sulla scorta delle esperienze degli anni precedenti, l’opera di implementazione dell’offerta turistica della nostra comunità offrendo ai visitatori la possibilità di orientarsi tra le bellezze offerte dal borgo.

Una svolta tutta digitale, quella messa in atto dal Rotary Larino: sul pannello di identificazione si potrà infatti trovare il codice QR – Code, da leggere tramite il proprio smartphone, che servirà a collegarsi in maniera immediata dal proprio cellulare ad una specifica pagina web dalla quale apparirà la traduzione del testo in lingua inglese e spagnola.

Un grazie particolare al nostro segretario Paolo Sia, ideatore e curatore del progetto, al socio onorario Peppino Mammarella (Responsabile dell’Archivio Storico Diocesano di Termoli-Larino) che ha redatto il testo del pannello, alla professoressa Italia Lallo per la traduzione in lingua inglese, a Stefano Ricci per la traduzione in lingua spagnola ed alla Presidente incoming del club di Larino, Luana Occhionero, per il supporto tecnico.

Inoltre, in occasione delle celebrazioni per il 114° anniversario di servizio umanitario del Rotary International, il Club di Larino ha organizzato presso la Scuola dell’infanzia Paritaria “San Giuseppe” la terza edizione dell’evento di musica e solidarietà dal titolo #CoralmenteRotary: uno dei progetti di punta del Distretto 2090 che ha l'obiettivo di raccogliere fondi per la campagna di immunizzazione contro il virus della #poliomelite nei paesi in via di sviluppo. L’evento ha visto protagonisti i piccoli allievi della scuola dell’infanzia che hanno intonato canti preparati nelle settimane precedenti alla manifestazione.

Un sentito ringraziamento al corpo docente, ai genitori degli alunni dell’Istituto paritario, ai soci del club di Larino ed al Governatore (Dge) del Distretto 2090 Basilio Ciucci per il contributo.

Saremo in grado di vaccinare oltre 500 bambini sostenendo il programma EndPolioNow del Rotary International.