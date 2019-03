Leggono i romanzi e sfornano book-trailer

TERMOLI. Venerdì scorso, presso il liceo scientifico-tecnologico “E. Majorana” di Termoli in via Palermo si è svolta la premiazione dei migliori book-trailer realizzati dagli alunni del triennio sulla base dei romanzi letti nel corso dell’anno scolastico. Ma cos’è un book-trailer? “E’ la presentazione filmata di un libro” (Benedetta Fabrizio, 5a liceo) “Prima di tutto bisogna leggere il libro e seguire le lezioni con le introduzioni critiche svolte dal teacher, poi si butta giù un progetto che può essere la presentazione di una scena, di un personaggio o del plot della storia. Infine si passa alla realizzazione pratica. Il tutto viene svolto rigorosamente in lingua inglese”. Ma è vero che sono state coinvolte anche le famiglie degli alunni? “Sì. Questa è stata la parte più divertente. L’intera famiglia, anche i nonni e un cavallo, hanno fatto parte del cast!” (Isabella Iannacci, 4a liceo).

La manifestazione, giunta al suo secondo anno, ha visto la partecipazione di circa cento alunni con la produzione di sessanta trailers. I vincitori sono stati Daniel De Gregorio per la classe terza (Much Ado About Nothing); Isabella Iannacci (Pride and Prejudice), Carmine Grifone (Gulliver’s travels) e Emanuela Vitale (Pride and Prejudice) per la 4a classe; Benedetta Fabrizio (Nicholas Nickleby), Gabriele Florio (The baron of Grogwicz) e Noemi De Gregorio (Nicholas Nickleby) per le classi quinte. Un elenco completo degli alunni premiati è sul sito dell’istituto.