TERMOLI. Presentati presso la sede della Confraternita della Misericordia in via Biferno a Termoli due interessanti iniziative da parte dei Lions Club Tifernus di Termoli.

Hanno preso parte all'incontro il presidente Ezio Di Pinto, il Governatore della Misericordia di Termoli Romeo Faletra e Domenico Guidotti di Federcoopesca.

La prima di espressione ecologica, per la salvaguardia del Mare e del suo ecosistema, che ha visto l'appoggio anche di tre club Lions di Vasto, San Salvo, Cervia e Ravenna, si chiama “Mare d’Amare”, un patrimonio immenso da conservare .

Tenerlo pulito è un dovere ed è responsabilità di ogni cittadino preservarne la bellezza.

«Facciamo appello - scrive sui manifesti il presidente del Lions Club Tifernus, Ezio Di Pinto - alla coscienza di ogni persona perché non continui ad essere discarica aperta.

Da qui l’accorato invito a impegnarsi al controllo sistematico dei bacini fluviali, la pulizia delle acque portuali, una maggiore sensibilità ed attenzione da parte degli operatori marittimi (balneatori ecc.) e degli utenti tutti perché il mare non diventi una discarica.

L'educazione al rispetto dell'ambiente marino. Non gettiamo plastica nelle vicinanze delle acque di bacino. Il secondo appuntamento sempre targato Lions club Tifernus ha una data ben definita, a differenza del precedente e si terrà giovedì 21 marzo, all'interno della Cattedrale di Termoli e sarà un evento musicale che si terrà alle ore 7 di mattina dal titolo Musica da Camera eseguito dal Quartetto Agamennone composto da Benedetto Libbi (Violino), Francesco Salvador (violoncello), Paolo Capanna (viola), Francesco Salvador (violoncello) eseguiranno brani di Beethoven, come il Quartetto op 18 n. 4 in do minore.

La motivazione dell'orario quasi all'alba è da ricercare nel meteo, qualora sarà favorevole nel primo giorno di primavera, mentre si alza il sole all'alba si andrà a creare con i raggi del sole, che penetreranno attraverso il rosone della Cattedrale nei confronti dei musicisti la luce solare, un’atmosfera affascinante che amalgama musica e natura in un connubio di classe.