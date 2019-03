TERMOLI. In attesa della panoramica totale di tutti i "Veter' di San Giuseppe", qualche scuola o comunità parrocchiale approfittando del fatto che quest'anno la festività di San Giuseppe è molto vicina al sabato e alla domenica, hanno avuto la possibilità di mostrare alla cittadinanza i loro altari con qualche giornata in più a disposizione.

Abbiamo già visto quello della Scuola dell'Infanzia Pantano Basso e poi quello presso la comunità Parrocchiale Santa Maria degli Angeli a Difesa Grande.

Lì le donne che hanno preparato la scenografia si sono superate poiché, avendo un locale grande a disposizione, hanno avuto modo di muoversi e creare un ambiente che potesse al meglio rappresentare la scena principe della Sacra Famiglia del Falegname Giuseppe, di Maria la Madonna e del figlio Gesù, il desco familiare e le pietanze previste.

Un'ottima rappresentazione come lo saranno sicuramente tutti gli altri altari che oggi andremo a visitare come i classici del Borgo Vecchio della signora Vittoria D'Angelo in vico San Pietro, quello della famiglia Cicchino in via Vescovo Pitirro e via via tutti gli altri come quello presso la casa di riposo Opera Serena.