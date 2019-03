Solennità di San Giuseppe: orfani di genitori vivi

TERMOLI. In occasione della festività di San Giuseppe pubblichiamo il Vangelo strabico di don Benito Giorgetta.

(Samuele 7,4-5a.12-14a.16; Romani 4,13.16-18.22 Matteo 1,16.18-21.24a)



In un mondo come quello contemporaneo in cui, tra le altre ferite, si registra quella della mancanza e della latitanza dei padri, la festa liturgica odierna offre un’invidiabile ed opportuna occasione di riflettere su questa realtà. Siccome non basta solo analizzare quanto piuttosto è necessario curare, ecco che si debbono trovare nuovi percorsi alternativi per arginare e guarire il male denunciato. La figura luminosa di Giuseppe padre giuridico di Gesù di Nazareth stimola a ripensare il ruolo genitoriale e nello specifico quello paterno.

Questo discendente di Davide non ha mai negato la sua presenza nella sua famiglia, non l’ha mai ridotta, soprattutto nel momento del bisogno, del rischio, dell’esclusione, della sofferenza. Anzi la sua apparizione nel panorama biblico avviene in un contesto alquanto critico e delicato, umanamente parlando: sua moglie rimane incinta e lui non ancora è andato ad abitarci insieme. Giuridicamente e legittimamente era già lo sposo di Maria ma la loro vita non ancora si esprimeva sotto lo stesso tetto. Il matrimonio ebraico prevedeva due momenti: quello giuridico, attraverso il reciproco consenso e la naturale promessa di matrimonio; e poi quello conseguente della convivenza. Ma lui, anche innanzi a questa insormontabile, e, quanto mai inusitata difficoltà, da uomo giusto quale era, aveva deciso in cuor suo di “ripudiarla in segreto”. Non voleva esporla alla pur legittima denuncia con conseguente lapidazione per manifesto ed evidente adulterio. Ha creduto all’angelo rivelatore che gli chiedeva di prendere Maria come sua sposa e, da vero marito la accudisce, l’accompagna, la tutela.

E’ con lei a Gerusalemme per la registrazione nel grande censimento voluto da Cesare Augusto, è con lei nella stalla di Betlemme ove, costretti dai vari rifiuti ricevuti, hanno trovato posto per accogliere alla vita il Figlio generato dalla Vergine. E’ con loro nella obbligata fuga in Egitto per evitare la furia omicida di Erode. E’ con loro nel ritorno a Nazareth. E’ sempre con loro nei vari e rituali spostamenti a Gerusalemme per la presentazione, per le feste annuali della Pasqua. E’ un padre che c’è! Vigila sulla sua famiglia, cresce con la sua famiglia.

Oggi, purtroppo, c’è la latitanza dei padri, dei ruoli familiari. Trionfa l’egoismo a svantaggio dell’unità, del sacrificio, della dedizione che una famiglia richiede. Anche l’eccessiva esposizione e clamore mediatici degli omosessuali, dei trans, spesso contribuiscono a confondere le idee. Nessuna omofobia in queste riflessioni, semplicemente una costatazione e una lettura dei fatti che purtroppo fanno registrare, per dirla con un eufemismo, un po’ di caos relazionale nell’ambito della famiglia e a discapito dell’antico e mai tramontato modello di famiglia tradizionale. Le divisioni, le discussioni, le lacerazioni, l’incapacità dialogica fanno della famiglia una povera realtà al cui capezzale occorre recarci per risollevarla, soccorrerla e riproporla, cristianamente, nella sua vera identità.

Alcuni definiscono i figli di oggi “orfani di genitori vivi”. In effetti a ben pensarci talvolta questa definizione o constatazione trova terreno fertile di affermazione e legittimazione nella concretezza dei fatti, delle situazioni, dei nuovi scenari. C’è sempre poco tempo da dedicare ai figli, si preferisce che essi siano educati da baby sitter, dalla tata, nei baby parking, o, addirittura, peggio, la televisione si sostituisce alla baby sitter. Talvolta si cercano anche agenzie educative dove poter “depositare” i figli. Forse nemmeno tanto per educarli quanto per tenerli “ritirati”, quasi addomesticati. “L’educazione - diceva don Bosco – è una questione di cuore”. L’intuito e la saggezza pastorale dei vescovi italiani li ha portati a progettare, per i prossimi anni, percorsi formativi e attenzioni particolari in campo educativo. Si parla sempre più di “emergenza ed urgenza educativa”. La famiglia rimane sempre, e in modo insostituibile, la prima culla anche del processo educativo. E dire famiglia significa, evidentemente, dire tutti e singoli i componenti nella distinzione dei ruoli.

San Giuseppe, padre giuridico di Gesù, è una bella e positiva provocazione visto che “destatosi dal sonno” fece, nella sua vita, “come gli aveva ordinato l’angelo”. Questa circostanza può essere occasione, per l’uomo d’oggi che, svegliandosi dal sonno della latitanza, dell’egoismo, del dramma delle divisioni familiari, comprenda e faccia ciò che gli compete come genitore in campo educativo per i figli. Non più figli orfani di genitori vivi ma figli amati e accompagnati da padri presenti.