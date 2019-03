«Ma è così difficile rintracciarli e fargliela pagare?»

TERMOLI. Prima di proporre l’ennesima segnalazione da parte di uno sdegnato residente, vogliamo chiedere all’amministrazione comunale di Termoli cosa impedisce nel borgo antico di avere un circuito di video-sorveglianza che sia capace di garantire sicurezza e decoro.

Siamo a una settimana dalla conferenza stampa in cui Comune di Termoli e Rieco hanno sposato la tolleranza zero, ma di contro i comportamenti della gente sono sempre i soliti.

Vogliamo attendere la stagione estiva per rendersene conto?

C’è chi ormai ha adottato la nostra linea dura e ci scrive apostrofando così coloro che dei corretti conferimenti se ne infischiano: «I maiali colpiscono ancora! Nonostante il vostro articolo della settimana scorsa nulla è cambiato nel borgo antico. Purtroppo è una pratica che si ripete di giorno in giorno e che sinceramente fa passare la voglia di combattere perché questi incivili restano sempre impuniti. Il paese vecchio dovrebbe essere il posto più tutelato di Termoli, in quanto fiore all'occhiello del turismo, invece è allo sbando.

Oltre all'inciviltà dell'abbandonare l'immondizia ovunque, ogni giorno il paese vecchio viene percorso da migliaia di automobili che non sono autorizzate ad entrare in quanto sprovviste di pass Ztl. Vorrei chiedere all'amministrazione comunale: è così difficile rintracciare chi commette questi atti incivili? Cosa avete messo a fare le telecamere all'ingresso del borgo antico, se non hanno mai funzionato? Aspettate che succeda qualche disgrazia per attivarle di nuovo? E' davvero triste vedere come nessuno faccia niente per la nostra città. Vi ringrazio ancora per il vostro impegno. Almeno voi non mollate!»