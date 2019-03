Poste italiane sceglie il borgo antico di Termoli come sfondo del suo portale web

TERMOLI. Una volta era attesa la copertina dell'elenco del telefonico, per scoprire quale località era stata promossa come veicolo di messaggio culturale. Oggi, nell'era digitale, tutto corre sul web. Così, di sovente i magnifici scorci e panorami della nostra amata città di Termoli vengono messi in vetrina, alla portata di tutti.

E' avvenuto anche col sito delle Poste italiane, che sicuramente vista anche la possibilità di fare molte operazioni online, è visitata da un numero assolutamente alto di utenti.

Una finestra sul borgo, in via Duomo, quella che porta all'arco della Torretta Belvedere e che fa vedere come in una feritoia occasionale, anche la scalinata del Folklore.

Un bellissimo biglietto da visita, che contrasta per fortuna con le segnalazioni e le denunce di pubblico mancato decoro di cui l'immagine di Termoli troppo spesso soffre.