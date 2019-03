TERMOLI. Come ogni anno, anche se in questo ci sono state alcune anteprime, abbiamo fatto il nostro giro per le zone della città dove sono stati allestiti "I Veter' de San Giuseppe", per la verità molti di meno degli anni scorsi. Abbiamo visitato i tradizionali nel borgo antico come sul belvedere della torretta dove il gruppo folklorico marinaro A' Schaffette si distingue ogni anno per le attrezzature da lavoro artigianale e con una scenografia marinara senza eguali e poi le immense tavolate con ogni ben di Dio tra cibo e bevande e l'immancabile cesto di vimini pieno di pescato freschissimo in bella vista.

Nella torretta di fronte, vi sono i membri del gruppo che distribuiscono il panino benedetto, il classico san Giuseppe e anche alcuni pezzi dell’antichissima pizza con il bicarbonato.

Appena lasciamo la torretta belvedere, entriamo nel borgo e dopo una decina di metri dall’arco, sulla sinistra che dalla scalinata si sale a Montecastello, si arriva all’altare del gruppo folklorico a Paranze, anche questo, seppur in un ambiente più piccolo, era molto ben addobbato.

Riscendendo la scalinata, imbocchiamo Vico San Pietro e da lì a pochi metri troviamo l'altare tradizionale della signora Vittoria D’Angelo, vedova Salerno, sicuramente non sfarzoso, ma molto elegante come sempre. Per quest’anno non sappiamo ancora se nel giorno di san Giuseppe la signora cucinerà a mezzogiorno i classici “spaghetti ca mijeche", i tipici spaghetti con la mollica.

Scendendo per il Vico San Pietro, troviamo l’altare allestito dalle Suore dell’Istituto Gesù Maria, anche questo semplice ma molto bello.

Lasciamo Vico San Pietro e svoltiamo per Via Vescovo Pitirro dove la famiglia Cicchini come da antica tradizione, allestisce il tutto occupando tutte le stanze della casa, quest’anno con i personaggi della Sacra Famiglia a grandezza naturale che arricchiscono la scenografia davvero molto curata.

In via Vico IV° Duomo la finestrella classica di Lucia Marinaro è una nicchia che fa sempre la sua bella figura. Sulla camminata del Giudicato vecchio di fronte al porto c’è don Bruno Buri e le sue simpatiche canaglie: una bella visibilità e artisticamente ben allestito.

Si esce dal borgo e si va fuori porta, nella vecchia piazzetta del pesce dove la famiglia di tradizione ortofrutticola Russo ha allestito il proprio piccolo altare locale, ben distribuito nella riproposizione della scena.

Si lascia il centro e si va alla parrocchia Sacro Cuore con una bella scenografia in penombra con tavola attrezzatissima e piena di ogni genere di cibo. Inoltre qui una parrocchiana ci ha anche "regalato" una filastrocca su san Giuseppe.

Il nostro viaggio quest'anno si conclude con la visita del 'veter allestito nell’atrio della scuola media del distaccamento di Difesa Grande: bello e curato anche nei minimi particolari come una lampada antica accesa con i mezzi tradizionali di quel tempo. Insomma, seppur di meno nei numeri rispetto agli scorsi anni, quelli che sono stati allestiti assieme ai due della scuola dell’Infanzia di Pantano Basso e della parrocchia Santa Maria degli Angeli visitati in anticipo, non abbiamo problemi ad ammettere che sono stati tutti molto belli e curati con amore devoto della antica tradizione religiosa e culturale.