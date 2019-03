Rifiuti: quant'è difficile sanzionare!

TERMOLI. Dopo i ‘sozzoni’ di Termoli, la Polizia locale di Campomarino ha scoperto di averne anche in casa propria. Purtroppo, lungo l’intera fascia costiera, se si vogliano ottenere risultati, occorrerà procedere alla installazione indiscriminata di telecamere lungo l’itinerario dei contenitori. Ogni altra procedura sarebbe giudicata vana dal Magistrato, o dall’Autorità amministrativa, sulla base dei principi giuridici vigenti. Insomma o un Vigile si nasconde... nel bidone per ‘beccare’ il trasgressore o può fare solo un buco nell’acqua. Tanti “Berretti bianchi” pretenderebbero di attingere ai rifiuti nella speranza di reperire documenti (una lettera, una fattura o altro del genere) che portino ad un colpevole. Purtroppo, oltre ad imbrattarsi le mani (fossero pure guantate), otterrebbero risultati che – in sede di giudizio – non sarebbero di vantaggio.

Questo perché il principio della personalità della pena implica che nessuno, se non l'autore della violazione, può essere chiamato a risponderne, a differenza di quanto potrebbe accadere per l'illecito amministrativo. In sostanza la violazione delle regole può porre problemi per quanto attiene alla responsabilità in caso di violazione del Regolamento comunale (almeno quando il Comune se lo sia dato).



Il mancato rispetto della ripartizione della spazzatura e dei giorni di prelievo pone più di un interrogativo. A chi va notificato il verbale di accertamento? Al condominio o al singolo condòmino? E, in quest’ultimo caso, a quale componente della famiglia? In una sentenza del Tribunale di Torino la responsabilità è del singolo condòmino.

Non può quindi essere addossata al condominio in quanto, in materia amministrativa, vige la stessa regola del penale: la responsabilità è “personale”, ossia della persona fisica e non può essere scaricata su di un soggetto giuridico collettivo. Ciò, del resto, trova conferma nella stessa legge («Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione», cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa). Il Comune quindi, prima di infliggere la sanzione, deve procedere all’individuazione del ‘reale’responsabile della violazione che, nel caso del condominio, può anche non essere il proprietario del singolo appartamento, ma l’inquilino o il comodatario.

Invece, in una decisione del Tribunale di Milano, si pone la responsabilità per la non corretta raccolta differenziata sia in capo al condominio che sul proprietario (responsabilità solidale).

Ma la pronuncia si può invocare solo in quelle città ove il Comune abbia ‘consegnato’ i bidoni al condominio, formalizzando l’operazione. In particolare, secondo i vari regolamenti che gli enti locali dovrebbero darsi, i condòmini sono tenuti a gestire, a custodire ed a mantenere i contenitori per la spazzatura (compreso il lavaggio). Spetta poi all’Amministratore comunicare le regole da rispettare in materia di vigilanza, di conservazione e di utilizzo dei contenitori, stabilire dove posizionarli, definire a quale distanza sia necessario posizionarli rispetto a porte e finestre. Questo perché la legge sulla responsabilità per gli illeciti amministrativi dispone che «il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario (o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento), è obbligato ‘in solido’ con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà».

Di solito la sanzione viene inviata a colui che paga la Tari, presumendo che sia questi il soggetto tenuto al controllo dei bidoni e del loro contenuto. Tuttavia il Tribunale di Napoli ritiene che, così, si finisca con l’attribuire ad un soggetto una responsabilità oggettiva per le condotte eventualmente commesse da altri appartenenti al proprio nucleo familiare. E siccome per le sanzioni amministrative vale, come per quelle penali, il principio di responsabilità personale, il capo-famiglia non può fare da parafulmine per gli illeciti di tutti gli altri conviventi. Non tutto è facile, dunque, a livello di sanzioni sui rifiuti.

Claudio de Luca