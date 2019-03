TERMOLI. E’ stato presentato questa mattina presso la sala consiliare del Comune di Termoli il progetto "Musikiamo".

A spiegarlo gli organizzatori nelle persone di Federico Valente di Millenium associazione Onlus, Concetta Perfetto responsabile del progetto, Paolo Panichella di Solidalia e la struttura de “La Casa di Kore” con i tre professori di musica protagonisti dell'orchestra musicale Punto di Valore, Gianluca De Lena, Basso Cannarsa e Savino Alessandro Di Palma. Presente anche il Sindaco della città adriatica Angelo Sbrocca.

Musikiamo è un progetto che intende promuovere e favorire, tra i minori disagiati, lo svolgimento di attività legate alla musica da valorizzare sia come risorsa socio-ricreativa e professionale sia come canale per l'inclusione comunitaria, partecipata e spontanea. La musica diventa il fine primario per lo sviluppo della capacità dei ragazzi di partecipare all'esperienza musicale.

Attraverso un approccio innovativo e la collaborazione di diversi attori, si intende intraprendere percorsi legati al potenziamento delle autonomie personali e sociali, dell'autostima e della fiducia in se stessi nonché all'acquisizione di competenze specifiche a livello tecnico pratico. Il progetto durerà un anno e avrà alla fine del percorso un saggio finale.

Attualmente i minori ospiti della struttura comunale de La Casa di Kore sono 8 e apprenderanno le nozioni basi di lettura della musica e conosceranno gli strumenti con i laboratori di musica corale, di amplificazione e registrazione musicali. La spesa di questo finanziamento del progetto - circa 30 mila euro - ha previsto l'acquisizione del materiale e degli strumenti che poi alla fine resteranno ai ragazzi della struttura di Solidalia. Il progetto è stato patrocinato dal Comune di Termoli, Associazione Millenium onlus e Solidalia.