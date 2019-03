TERMOLI. Lui di anziani se ne intende. Non fraintendete. Parliamo di Stefano Leone, che ideò e realizzò il calendario cult dei centenari molisani agli albori del ventunesimo secolo, finendo per diventare ospite anche di trasmissioni importanti sia in Rai che Mediaset. Stefano Leone ha voluto battere se stesso e stavolta si è recato ad Apricena, per assistere e partecipare in prima persona alla serenata in programma per il compleanno della nonna d’Europa, Maria Giuseppa Robucci, nata a Poggio imperiale, che il 20 marzo compie 116 anni. Sindaco onorario di Poggio Imperiale, trascorre la sua esistenza sia nella Capitanata che in Molise, quando viene ospitata dal figlio a Campomarino, oppure ospite degli amici Vilma e Corrado.

Una vita, la sua, semplice e laboriosa, condivisa col marito agricoltore Nicola Nargiso e i cinque figli Angelo, Concetta, Antonio, Peppino e Filomena. Nove i nipoti e sedici i pronipoti. Molto religiosa, ha conosciuto bene Padre Pio, al quale è particolarmente devota. Persona equilibrata e amorevole ha impartito col suo esempio l’insegnamento di intramontabili valori quali l’educazione e l’umanità. Grandi festeggiamenti proprio a Poggio Imperiale, con la locale amministrazione. E per la serenata, come avete avuto modo di vedere, c’è stata anche la fisarmonica magistrale suonata da Stefano Leone.