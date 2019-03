Via anche l'ultimo semaforo: a giorni partono i lavori della rotonda in piazza del Papa

TERMOLI. Ne è rimasto uno solo, quello di piazza Giovanni Paolo II. Ma non sarà come nel film Highlander con Lambert e Connery, non ne rimarrà nessuno, infatti.

E' stato rilasciato lo scorso 14 marzo il permesso di costruire per la realizzazione dell'ultima rotatoria che prenderà il posto dell'attuale impianto semaforico, che copre ben otto direzioni e le vie America, Asia e Madonna delle Grazie.

Se le condizioni meteo lo permetteranno, il cantiere potrebbe essere aperto nella prossima settimana e siamo certi che dinanzi alle abitudini degli automobilisti, residenti e di passaggio, sarà una svolta notevole... in tutti i sensi.

L'auspicio è che il crono-programma potrà essere rispettato alla lettera, senza creare troppi disagi.

L'opera sarà realizzata a compensazione della lottizzazione Progeco (Ex Andreoli), come sta avvenendo per una parte dei lavori al MacTe e come avverrà per la rotonda all'uscita del casello dell'A14.