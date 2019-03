Nuovi mastelli e Green card: la distribuzione a Difesa Grande continuerà fino al 29 marzo

TERMOLI. Si informa la cittadinanza che la distribuzione del kit per la raccolta differenziata presso il Centro per Anziani di Difesa Grande continuerà fino al 29 marzo per consentire a tutte le utenze sprovviste di ritirare il mastello giallo (plastica e metalli), la Green Card, i codici da apporre sui mastelli già in dotazione e la fornitura di sacchetti biodegradabili.

ORARIO DI APERTURA

Dal 18 al 22 marzo: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e martedì, giovedì dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Dal 25 al 29 marzo: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

I cittadini potranno avvalersi del sistema di prenotazione, chiamando il numero verde 800.688.712 (attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 14:30). La prenotazione, non obbligatoria, consente di ridurre il tempo di attesa e la coda presso il punto di distribuzione.