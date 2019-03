TERMOLI. Novità, sopralluoghi e incontri hanno caratterizzato la giornata sul versante sanitario. I commissari Giustini e Grosso, assieme al triunvirato Sosto-Forciniti-Lucchetti, hanno visitato prima il Vietri e quindi il San Timoteo, incontrando i primari, la direzione sanitaria e del distretto. Ma prima c’era stata la decisione, se vogliamo clamorosa, di aprire a incarichi professionali liberi estesi anche a medici pensionati.

“In Molise accade quello che si registra anche in altre parti d'Italia, ma visti i numeri ridotti della regione, la situazione diventa sempre più grave". Così spiega all'Ansa il direttore sanitario dell'Asrem, Antonio Lucchetti, in relazione alla notizia che il commissario straordinario sanità Giustini ha inviato una direttiva all'Azienda in merito al conferimento di incarichi libero professionali estesi anche a medici specialisti in quiescenza, cioè in pensione. Il vertice sanitario dell'Asrem sottolinea anche un altro aspetto relativo "ad un mercato caratterizzato da una domanda elevatissima e dalla carenza degli organici evidenziata anche dall'Ordine professionale e dai sindacati". In Molise, però, "se non si è radicati, se non si ha con famiglia, affetti, interessi, chi ha la possibilità di lavorare da altre parti sceglie questa strada". "Bandiremo nuovi concorsi nella speranza di avere nuove unità - aggiunge - ma i numeri al momento dicono questo: su 13 posti per dirigente medico del Pronto soccorso si sono presentati solo 3 candidati, per Ortopedia 2 su 4, Ostetricia e Ginecologia 2 su 5 e per Neonatologia non si è presentato nessuno. È una carenza - conclude - che sta mettendo in crisi i vari servizi".

Il provvedimento segue la nota trasmessa ai vertici aziendali dal direttore facente funzioni della Unità operativa complessa (Uoc) di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, nella quale viene evidenziata la "gravissima criticità di personale medico in dotazione", accanto a "grosse difficoltà a garantire una corretta turnazione".

"In considerazione delle difficoltà di reclutare dirigenti medici, si autorizza l'Asrem all'espletamento di procedure per il conferimento di incarichi libero professionali estese anche a medici specialisti in quiescenza", ovvero in pensione. Lo scrive il Commissario alla Sanità del Molise, Angelo Giustini, nella direttiva trasmessa all'Azienda sanitaria regionale.

Invece, sull’esito dell’incontro nei due presidi del basso Molise, abbiamo ascoltato proprio Giustini e Sosto.