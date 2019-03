Tutti a piè di Castello per pulire la spiaggia

TERMOLI. Surfrider presenta la 25a edizione di Ocean Initiatives Surfrider Foundation Europe invita tutti i cittadini ad aderire al tradizionale lancio delle Ocean Initiatives, che avrà luogo dal 21 al 24 marzo in tutta Europa. Programma storico dell’Ong, le OceanInitiativeshanno l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico alla problematica dei rifiuti marini per dire finalmente basta a questa piaga!

Ogni anno, 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici finiscono nell’oceano. Il 100% di questi rifiuti è di origine umana.

Poiché siamo tutti responsabili, ma anche attori della soluzione, Surfrider Foundation Europe ha creato da più di 20 anni le Ocean Initiatives. Diffuso in tutta Europa, sia in città che sulle coste, questo programma ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini alla problematica dei rifiuti marini tramite l’organizzazione di raccolte di «rifiuti. Le Ocean Initiatives sono un vero e proprio programma cittadino: ci auguriamo che le persone che si uniscono a noi non solo partecipino attivamente alla raccolta, ma abbiano anche i mezzi per comprendere le ragioni per cui sulle spiagge o sulle rive dei fiumi si trovano così tanti rifiuti.

L’aspetto pedagogico è pertanto fondamentale poiché in fondo il nostro obiettivo è l’acquisizione di consapevolezza, per un’evoluzione dei comportamenti individuali», spiega Porzio Dario, responsabile del progetto di Surfrider a Termoli». L’appuntamento a Termoli, dalle ore 9, è sulla spiaggia antistante il castello di Termoli, in collaborazione con Trabucco Surf Club.