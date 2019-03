Assenteismo Asrem, «assolto perché stavo sul posto di lavoro»

TERMOLI. In relazione al fenomeno assenteismo nella Asrem di Termoli verificatosi nel 2011, Pasqualino Barbieri, Collaboratore Tecnico Ambientale, assegnato presso l'Asrem sede di Termoli, desidera comunicare, con la stessa enfasi con la quale gli organi di stampa hanno pubblicato, giustamente, la situazione del fenomeno assenteismo, la sua situazione attuale di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in quanto lo stesso si trovava sul posto di lavoro.

«Ringrazio di cuore, per l'egregia arringa, il mio avvocato difensore Ruggiero Romanazzi e nello stesso tempo tutti i detrattori, veri assenteisti dell'anima nonché transfughi sepolcrali, pseudo responsabili di uffici inesistenti, ai quali dico, come diceva Francesco Bacone, politico, filosofo, giurista, saggista inglese, con lungimiranza, che la verità è figlia del tempo.

Vorrei citare anche Philip K. Dick, noto scrittore americano per i suoi scritti di fantascienza, vedi Cacciatori di Androidi, che la verità diverte sempre gli ignoranti, perché non l'hanno mai conosciuta.

Con affetto e gratitudine dedico questa mia vittoria al compianto collega scomparso Sergio Degnovivo».