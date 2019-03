Il Molise in prima linea alla marcia per il clima e contro le grandi opere

CAMPOBASSO. Contro il gasdotto Larino-Chieti, contro tutte le grandi opere inutili e dannose. In difesa del bosco di Corundoli a Montecilfone. Per il nostro territorio e per il clima. Per la salvaguardia dell’unica terra che abbiamo.

Facciamo sentire a Roma anche la voce dei comitati e delle associazioni che qui lottano per un Molise fuori dai fossili, nel quale i cittadini siano chiamati a partecipare alle scelte per il territorio.

Abbiamo organizzato un autobus. Chi desidera partecipare può contattare entro le nove di venerdì 22 marzo i seguenti riferimenti sul territorio:

Campobasso: Erik 3295890683; Casa del Popolo Campobasso

Trivelle Zero Molise: Francesco 3202355339;

Riccardo 3333378125 I Discoli del Sinarca - Guglionesi

Per aderire all'autobus è necessario confermare la propria adesione.





Il costo del biglietto dipenderà dal numero di partecipanti.

Studenti, disoccupati e precari: quota ridotta (nei limiti del possibile).



Partenza da Termoli ore 9 piazzale donatori di sangue

Campobasso ore 10 vecchio Romagnoli

I comitati e le associazioni in lotta per il clima, contro le grandi opere inutili e dannose, per le energie rinnovabili e le scelte condivise.





L'APPELLO DELLE ASSOCIAZIONI ALLA MOBILITAZIONE NAZIONALE

Il 23 marzo 2019 in migliaia scenderemo in strada per le vie di Roma in una grande Marcia per il Clima e contro le Grandi Opere ed Inutili.





Non serve il governo del cambiamento, serve un cambiamento radicale

#siamoancoraintempo



Chi siamo

Siamo i comitati, i movimenti, le associazioni e i singoli che da anni si battono contro le grandi opere inutili e imposte e per l’inizio di una nuova mobilitazione contro i cambiamenti climatici e per la salvaguardia del Pianeta. Abbiamo iniziato questo percorso diversi mesi fa, ritrovandoci a Venezia lo scorso settembre, poi ancora a Venaus, in Val Susa e in molti altri luoghi, da nord a sud, dando vita ad assemblee che hanno raccolto migliaia di partecipazioni. Siamo le donne e gli uomini scesi in Piazza lo scorso 8 dicembre a Torino, a Padova, Melendugno, Niscemi, Firenze, Sulmona, Venosa, Trebisacce e in altri luoghi.



Dall’assemblea di Roma del 26 gennaio lanciamo l’invito di ritrovarsi a Roma il 23 Marzo per una manifestazione nazionale che sappia mettere al centro le vere priorità del paese e la salute del Pianeta.

Grandi opere e cambiamento climatico

Il modello di sviluppo legato alle Grandi Opere inutili e imposte non è solo sinonimo, come denunciamo da anni, di spreco di risorse pubbliche, di corruzione, di devastazione e saccheggio dei nostri territori, di danni alla salute, ma è anche l’incarnazione di un modello di sviluppo che ci sta portando sul baratro della catastrofe ecologica.



Il cambiamento climatico è uscito da libri e documentari ed è venuto a bussare direttamente alla porta di casa nostra.

Nel nostro paese questa situazione globale si declina in modo drammatico. La mancanza di manutenzione delle infrastrutture, la corruzione e la cementificazione selvaggia seminano morti e feriti a ogni temporale, a ogni ondata di maltempo, a ogni terremoto.

Il cosiddetto “governo del cambiamento“ si è rivelato essere in continuità con tutti i precedenti, non volendo cambiare ciò che c’è di più urgente: un modello economico predatorio, fatto per riempire le tasche di pochi e condannare il resto del mondo a una fine certa. Le decisioni degli ultimi mesi parlano chiaro.



Mentre ancora si tergiversa sull’analisi costi benefici del Tav in Val di Susa, il governo ha fatto una imbarazzante retromarcia su tutte le altre grandi opere devastanti sul territorio nazionale: il Tav terzo Valico, il TAP e la rete SNAM, le Grandi Navi e il Mose a Venezia, l’Ilva a Taranto, il Muos in Sicilia, la Pedemontana Veneta, oltre al al tira e molla sul petrolio e le trivellazioni, con rischio di esiti catastrofici nello Ionio, in Adriatico, in Basilicata ed in Sicilia.

Giustizia sociale è giustizia climatica



Le catastrofi naturali non hanno nulla di naturale e non colpiscono tutti nella stessa maniera. Lo vediamo purtroppo quotidianamente e chi sta in basso, infatti, paga i costi del cambiamento climatico e della mancata messa in sicurezza dei territori.

È vero fuori dai grandi centri cittadini, dove devastazione e cementificazione distruggono l’ambiente e la natura, ma è vero anche negli agglomerati urbani, luoghi sempre più inquinati in cui persino i rifiuti diventano un business redditizio.

È vero non solo dal nord al sud dell’Italia, ma anche dal nord al sud del nostro pianeta.



Milioni di migranti climatici sono costretti a lasciare le proprie terre ormai rese inabitabili e vengono respinti sulle coste europee.