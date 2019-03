Rieco Sud: tutti i numeri del nuovo porta a porta

TERMOLI. Numerose le azioni messe in campo, in accordo con l’Amministrazione Comunale, già da dicembre dello scorso anno per coinvolgere, sensibilizzare e rendere partecipi i cittadini.

Il successo del primo bimestre di raccolta porta a porta con il raggiungimento della soglia del 65% di rifiuto differenziato nel territorio di Termoli è frutto di una forte sinergia tra Rieco Sud e l’Amministrazione Comunale e di una costante e capillare campagna di comunicazione, che ha previsto anche numerosi momenti di contatto diretto con i cittadini e con i principali stakeholder.

A dicembre 2018 sono state avviate le prime iniziative specifiche di comunicazione sulle nuove modalità di raccolta dei rifiuti. Per illustrare i nuovi servizi ai cittadini e confrontarsi sui vari aspetti sono stati organizzati 20 incontri, tra cui banchetti informativi, conferenze stampa, sensibilizzazione ai cittadini, tavoli tecnici con Associazioni di categoria e Polizia Municipale.

Il filo diretto con i cittadini continua con l’Ecosportello, in funzione dal 1° dicembre scorso presso la sede comunale, disponibile con orario sia mattutino che pomeridiano, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00, il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00.

La pagina Facebook e il sito www.differenziatermoli.it sono a disposizione di tutti coloro che desiderano richiedere informazioni e usufruire dei servizi Rieco Sud, come hanno fatto finora più di 5mila utenti che hanno effettuato circa 67mila ricerche di prodotti sull’app Junker.

Per le utenze non domestiche e agli amministratori condominiali è stato aperto un canale preferenziale di comunicazione diretto con l’Azienda, attraverso una casella mail dedicata.

Centinaia le utenze, sia domestiche che non domestiche, che sono state visitate porta a porta in merito all’esposizione dei contenitori, mentre più di 6mila sono stati i contatti telefonici al Numero Verde gratuito 800.688.712, da parte dei cittadini, per chiedere a Rieco Sud informazioni in merito alle nuove modalità di raccolta e accedere a tutti i servizi offerti.

Le dotazioni necessarie per le nuove modalità di raccolta sono state ritirate presso 5 punti di distribuzione, uno per quartiere, dove si sono recate, ad oggi, circa 6mila utenze domestiche, mentre le consegne alle utenze non domestiche sono state svolte a domicilio.