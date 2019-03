TERMOLI. Partita oggi la 25a edizione di Ocean Initiatives. Un’ iniziativa per la salvaguardia delle spiagge dai rifiuti che l’uomo getta in mare e che inevitabilmente arrivano sulle nostre rive. Per affrontare questo problema, la Banda Riciclante (progetto ideato dal Teatro dei Mignoli di Bologna), in collaborazione con il “Trabucco surf club” di Termoli e rappresentato dal suo presidente Dario Porzio, affronta, ormai da diversi anni, il problema in una maniera diversa, creativa. Questo è dovuto al fatto che i formatori di questo progetto sono dei veri e propri attori di teatro.

I quali interpretano dei personaggi di un fumetto, per entrare più facilmente e in maniera più divertente, nelle menti dei bambini. Questa iniziativa è stata possibile ripeterla negli anni, grazie al sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel progetto sono state selezionate 12 città italiane, di altrettante regioni (quelle più soggette a questo tipo di degrado ambientale) e tra queste ne sono state selezionate 6 attraverso il concorso “Lotta al piccolo rifiuto”. Dove classi ed insegnanti sono stati chiamati a indicare la spiaggia da pulire e il motivo per cui farlo.

Questa mattina, le classi del primo anno della scuola secondaria di primo grado “O. Bernacchia - M. Brigida”, si sono impegnate nel ripulire la spiaggia con l’aiuto degli insegnanti e dei formatori. Questi ultimi hanno preceduto la raccolta dei rifiuti con una rappresentazione teatrale dei personaggi del fumetto e la spiegazione di quello che si sarebbe andato a fare.

I prossimi giorni saranno dedicati a dei laboratori formativi, dove i formatori andranno a spiegare le varie dinamiche di riciclo: come si fa una raccolta differenziata, quali sono i costi per riciclare i rifiuti, la riqualificazione delle aree pubbliche e riciclo creativo con creazioni di istallazioni e arredi urbani con materiale di scarto.

La speranza che deve contagiare tutti noi e il mondo intero, è una sola: le grida di gioia e di divertimento dei bambini. Questo ci fa capire come un problema così grande e serio, possa essere trattato e affrontato con un atteggiamento diverso. Con quella gioia infantile che contagia qualsiasi cosa. Sembrava una corsa all’oro: dove l’euforia e la gioia corrono liberamente ed esplodono nel vedere chi ha raccolto il tesoro più grande: un sacco di immondizia pieno di rifiuti.