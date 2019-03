TERMOLI. Il faro di Termoli ormai sta tornando finalmente e di certo lo rivedremo finito prima dell'estate.

Oggi sono stati posizionati i 4 paloni di circa 40 quintali di cemento l'uno che poi verranno fusi in corpo unico con la cabina dove ci sarà la lanterna.

Un lavoro di cristallina precisione fatto con una gru che si alza oltre 40 metri.

Oggi i lavori sono stati anche osteggiati da condizioni climatiche non proprio ideali soprattutto per il vento e nel posizionare paloni di questa grandezza con il vento così non è cosa semplice.

Nei prossimi giorni verranno messi a norma e poi si procederà con il posizionare le cabine con le lanterne.

Il faro in totale sarà alto circa 18 metri.