Messa in sicurezza della strada di Rio Vivo, sabato l'assemblea pubblica

TERMOLI. Lavori di messa in sicurezza a Rio Vivo, sabato prossimo, 23 marzo, ci sarà l’assemblea di quartiere e verterà sui contenuti dell’incontro avuto nel pomeriggio di martedì 12 marzo dal Comitato di Quartiere Rio Vivo Marinelle col sindaco Angelo Sbrocca, col dirigente ai Lavori pubblici Gianfranco Bove e la presidente del Consiglio comunale Manuela Vigilante. Summit richiesto allora per avere chiarimenti sui lavori iniziati per mettere in sicurezza la strada che percorre il quartiere. «Consapevoli che, data la conformazione della strada è stato difficile intervenire, come Comitato siamo soddisfatti . Quantomeno adesso si costringono gli automobilisti a rallentare è questo era l'obiettivo.

Sono stati chiesti ulteriori interventi che riguardano sia la messa in sicurezza della zona più Sud e nello specifico prima dell'Ultravolo con inserimento di strisce pedonali in prossimità della fermata dello scuolabus, più in altre zone strategiche, sempre per agevolare e mettere in sicurezza i pedoni. Inoltre è stato esposto il problema della scarsa illuminazione, restiamo speranzosi che anche in questa zona della Città si provveda al più presto, e questo sempre per la sicurezza, ad adeguarla.

È indubbio che accontentare tutti è difficile, ma ce la stiamo mettendo tutta e a quelli che criticano a prescindere, ai residenti che non hanno avuto mai un minuto da dedicare alla propria sicurezza, più attenti a seguire dal telefonino, che alzarsi dalla sedia e agire, vorrei dire solo se non avete avuto il coraggio di ribellarvi non avete il diritto di criticare. Ognuno di noi ha la propria vita, i propri problemi e pochissimo tempo, io come tanti altri che hanno aderito al Comitato un po' di questo tempo l'abbiamo dedicato anche al quartiere in cui viviamo, per la nostra sicurezza e per quella dei nostri figli. Ringrazio tutti quelli che ci appoggiano e continueremo a farci sentire – ha ribadito la presidenza Tiziana Porreca - confidiamo nei residenti del quartiere ad unirsi al Comitato sempre più numerosi per rendere più civile e sicuro il quartiere».