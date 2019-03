TERMOLI. Si avvicina, a grandi passi, quello che sarà come nella scorsa edizione un grande evento per la città di Termoli nel primo fine settimana di maggio. Stiamo parlando del Palio di San Timoteo: l’evento ideato dalla Pro Loco di Termoli e dall’associazione Ordo Cavalieri Termole, nelle scorse edizioni ha registrato nel Borgo Medievale la presenza di migliaia di persone in un solo giorno; uno spettacolo nello spettacolo, nel weekend che precede le festività religiose e civili in onore del Santo compatrono della nostra città, ricco di giochi medievali, degustazioni, corteo, sbandieratori, musici e incontri a tema tra le mura del Borgo cittadino.

Mangiafuoco, giullari, frati, armigeri e nobili, vi faranno rivivere per una giornata il Medioevo, vivendo tra la fantasia e la storia di Termoli. In sintesi vi anticipiamo qualcosa di quello che accadrà il 4 e 5 maggio prossimi: il giorno 4 alle ore 16 ci sarà l'apertura della mostra timoteana al Castello Svevo, a seguire la festa dei Rioni e il borgo nell'occasione sarà animato dai rioni e da musici medievali, trampolieri, balli, giochi e spettacolo con il fuoco; inoltre ci sarà anche la possibilità di gustare un pasto medievale.

Il giorno seguente, il 5 maggio, sfilerà per le vie del centro della città il corteo storico con la partecipazione di sbandieratori e gruppi storici ospiti e a seguire la sfida dei rioni in piazza Duomo. Il rione che vincerà i giochi, come lo scorso anno, avrà l'onore di sfilare in processione l’ 11 maggio, giorno della festa di San Timoteo portando il Palio del santo.

Quest'anno, a differenza della scorsa edizione, ci saranno delle sostanziali novità: la prima è che appunto saranno due le giornate e non una come lo scorso anno, e in più ci sarà la possibilità di partecipare indossando semplicemente un abito medievale e animare con i vari figuranti le vie del Borgo.

L'intento degli organizzatori è quello di riportare per due giorni il borgo antico a vivere gli ambienti del XIII° secolo in una due giorni dal vago sapore medievale. Per l'evento si è messa a disposizione la sartoria delle sorelle Benaduce - ubicata in via Duomo - per il noleggio o la realizzazione di costumi di scena.

Il programma ufficiale è in via di ultimazione e prevede diverse partecipazioni. Le associazioni che rappresenteranno i rioni saranno: Rione Tornola i cavalieri della costa Molisana; Rione Iudicatus Ordo Cavalieri Termole; Rione Castellum associazione uniche riunite (turismol, falconeria Usconium, il vagabondo, arcieri castello svevo); Rione Ostium portatori San Timoteo. Tra i gruppi ospiti partecipanti: Errabundi Musici Fermo, Sbandieratori e Musici Torremaggiore, Sbandieratori e Musici Regina d'Angiò Colletorto, Gruppo Storico Guglionesi, Falconieri del Melfese, Torre dell'Astrologo Manfredonia e Pro Loco Termoli.