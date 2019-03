TERMOLI. Godetevi il primo weekend di primavera, ma poi ritornerà il freddo.

Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “potente anticiclone nel fine settimana. Tra lunedì e martedì fronte freddo con qualche rovescio o temporale specie su adriatiche e tracollo delle temperature”

POTENTE ANTICICLONE NEL WEEKEND, PUNTE DI OLTRE 23-24°C – “si conferma un fine settimana pienamente primaverile sull’Italia con un potente anticiclone piazzato su gran parte d’Europa, dal cuore molto mite” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – “avremo dunque condizioni di tempo stabile e soleggiato, salvo residua variabilità sulle Isole Maggiori e in particolare sulla Sicilia nella giornata di sabato. Le temperature saranno in ulteriore aumento, specie al Nord, Toscana, Umbria e Lazio, dove sulle aree interne lontane dal mare si potranno superare diffusamente i 20°C, con picchi anche di oltre 23-24°C. Più fresco lungo le coste e in generale sui versanti adriatici, complici i mari ancora freddi”

TRA LUNEDI’ E MERCOLEDI’ FRONTE FREDDO CON ROVESCI E TEMPERATURE GIU’ DI 10°C – “Nella prossima settimana una irruzione artica di vaste dimensioni interesserà gran parte dell’Europa centro-orientale, dove si tornerà in Inverno con tracollo delle temperature e rovesci di neve a quote basse se non in pianura.” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - Parte dell’aria fredda dovrebbe raggiungere anche l’Italia innescando qualche rovescio o temporale sul Nordest entro lunedì sera, in estensione anche al Centrosud tra martedì e mercoledì con interessamento soprattutto dei versanti adriatici. Non si escludono locali grandinate e colpi di vento. Il tutto verrà accompagnato dal rinforzo dei venti di grecale e tramontana, con sensibile calo delle temperature, anche di 8-10°C sui versanti orientali della Penisola. Sarà infatti possibile il ritorno della neve a tratti fin sotto i 1000-1200m.”