Scolari e studenti alla scoperta del Borgo Vecchio

TERMOLI. Ventidue alunni della Scuola Primaria del 3° Circolo Didattico "Giovanni Paolo II" di Termoli accompagnati dalle loro maestre Maria Antonietta Di Donato e Claudia De Gregorio hanno visitato nella mattinata di giovedì 21 marzo il borgo vecchio di Termoli guidati dal presidente dell’Archeoclub Oscar De Lena.

Passeggiando per le stradine e le piazzette del borgo, hanno potuto ascoltare la storia la storia millenaria della nostra città. Non è mancato una visita alla cattedrale per conoscere la vita dei nostri due santi Basso e Timoteo, il passaggio alla via più stretta d'Italia "a rejiecelle" e al Castello dove si è conclusa la visita.

Nel pomeriggio della stessa giornata anche un gruppo di studenti del liceo linguistico "C. Poerio" di Foggia con la loro docente Carla Santarsiero, è stato guidato alla scoperta del Borgo Antico dopo aver trascorso la mattinata nello stabilimento Del Giudice per osservare la filiera del latte dall'arrivo in stabilimento alla spedizione per tutta l’Italia.

Tutti i ragazzi, sia i piccoli che gli studenti dell'ultimo anno del liceo foggiano, hanno mostrato molta attenzione e interesse a quanto loro raccontato e, muniti di blocco notes hanno preso appunti per meglio ricordare tutti gli avvenimenti storici della nostra Termoli.