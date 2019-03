TERMOLI. “Bisogna far parlare i reperti. Perché loro parlano.” È quello che ha detto l’archeologo Francesco Paolo Maulucci, al termine dell’incontro “Sporcaccioni, poeti e santi nella Pompei antica”, oggi, nella scuola Media “ A. Schweitzer” di Termoli. Il professore ha intrapreso un viaggio entusiasmante nella storia di Pompei, raccontandola e sfatandone i miti, attraverso i graffiti e le opere che conserva tutt’ora la città sommersa dal Vesuvio.

Dalle incisioni a sfondo erotico, alle poesie d’amore di persone innamorate di qualche fanciulla o viceversa. Fino ad analizzare il come e quando il cristianesimo è arrivato a Pompei. Un viaggio indietro nel tempo, costellato di aneddoti e informazioni preziose, di una città da sempre etichettata come un posto senza religione e persa nei meandri dei lupanari. Ma Maulucci, ha spiegato e dimostrato, come queste siano delle leggende e tali rimangono. Il passaggio dai graffiti a sfondo erotico, alle poesie d’amore di giovani pompeiani, scopre la vena ironica di un pubblico sempre più coinvolto. Una risata che nasce dall’improvvisa presa di coscienza che anche migliaia di anni fa, si facessero le stesse cose di oggi. D’altronde Maulucci lo ha detto:” Io con l’archeologia voglio farvi divertire.” Ma non si parla solo di amplessi sui graffiti pompeiani quindi, si parla anche di amore, inteso come sentimento. Maulucci su questo afferma: “ Attraverso la poesia si racconta anche l’amore. Non scrivevano solo gli sporcaccioni.”

Ma i graffiti raccontano anche altro. Come afferma l’archeologo: “ Dai graffiti possiamo prendere molte informazioni. Raccontano la quotidianità.” Ma raccontano anche la storia. Come spiega Maulucci con la Casa dei Misteri e le vicissitudini che la legano a Nerone e il suo tentativo di uccidere la moglie Poppea. Tutto questo tramite le raffigurazioni. Un percorso nella storia di una popolazione distante migliaia di anni da noi, ma così vicina con le sue rovine, le scene di vita bloccate nella lava, cenere e lapilli del Vesuvio. Una testimonianza che viaggia nel tempo, attraverso le sue testimonianze artistiche e nei sui graffiti che rimangono scolpiti sui muri di Pompei. Ma che rimangono impresse anche nelle nostre emozioni.