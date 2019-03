HackCultura2019: due tappe all'istituto Majorana di Termoli

TERMOLI. L'istituto Tecnico Tecnologico e il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate "Ettore Majorana" individuata come polo scolastico per ospitare il 26 e il 27 marzo la rassegna HackCultura2019.

L'evento inserito e menzionato anche nella ALL DIGITAL WEEK è una campagna annuale di empowerment digitale gestita da centri di competenza digitali, biblioteche, scuole, centri comunitari e no profit in tutta Europa.

La Scuola Diculther, in sinergia con la Direzione Scolastica Regionale del Molise, con cui ha sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato alla costituzione di un POLO DICULTHER REGIONALE, unitamente ad UNIMOL e alla Regione Molise, ha organizzato La Settimana molisana #HackCultura2019 – l’hackathon degli studenti per la “titolarità culturale”, durante la quale si svolgeranno dei veri e propri Hackaton, finalizzati alla progettazione e realizzazione di oggetti digitali su tematiche relative alla tutela e conservazione del Patrimonio Culturale secondo una definita calendarizzazione, nelle sedi di tre Istituti Scolastici individuati dalla Direzione Scolastica Regionale del Molise per garantire e consentire la partecipazione di tutti gli studenti della regione.

“Crowd dreaming: i giovani co-creano la cultura digitale” che propone la prosecuzione della SFIDA Piazza Europa. L’iniziativa, trattandosi di una sperimentazione di nuove forme di metodologie didattiche e di apprendimento, si rivolge agli studenti delle classi III e IV delle Scuole Secondarie di II Grado.

Lo spirito dell’Hackaton si basa su una pedagogia inclusiva, che mira ad attuare un processo di integrazione/inclusione valorizzando le identità, mettendo in atto strategie ispirate alla mediazione, alla comunicazione e alla relazione interpersonale attraverso attività formali, non formali ed espressive, che possano favorire la cooperazione, perfezionare le abilità comunicative, rafforzare l'autostima e favorire l'empatia, pertanto i gruppi che si sfideranno presso i poli, saranno misti, ossia costituiti da alunni provenienti dalle diverse realtà scolastiche regionali.