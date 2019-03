TERMOLI. Assemblea pubblica del quartiere di Rio Vivo non molto partecipata, nonostante i temi della messa in sicurezza della zona sia stata negli ultimi tempi tra gli argomenti cardine della cosiddetta ‘cronaca bianca’ cittadina.

La presidente del comitato zonale Tiziana Porreca ha affrontato proprio questo tema, dinanzi ai consiglieri comunali di opposizione Antonio Di Brino e Francesco Rinaldi. Nonostante un pizzico di delusione per l’invito non accolto da tanti residenti, Porreca e gli altri hanno dichiarato di essere soddisfatti del progetto in corso di realizzazione, visto che la strada principale era diventata molto pericolosa.

Qualche criticità emerge dalla popolazione locale solo sul raggio della rotatoria. Infine, si dovrà affrontare la questione della pubblica illuminazione.