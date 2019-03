Livelli più stretti di sicurezza ambientale, cambia l'autorizzazione sul depuratore

TERMOLI. Novità sul depuratore di Termoli, ma dal punto di vista documentale, non strutturale. E’ stata aggiornata l’autorizzazione unica ambientale, che ha recepito la determina della Provincia n. 179 del 5/02/2019 con la quale il dirigente Angelo Fratangelo ha modificato l’Aua integrandola con le seguenti ulteriori prescrizioni: rispettare per il parametro del Cloro attivo libero il valore limite di emissione di< 0,2 mg/l, rispettare il limite di emissione, di cui alla Tab. 2 dell’Allegato 5- parte III del D.Lgs 152/06 e dell’Art. 12 delle Disciplina Scarichi della D.G.R. 599/2016, per i parametri fosforo totale e azoto totale in termini di concentrazione, rispettare per il parametro Escherichiacoli il limite di emissione di 5000 UFC/100 ml e, trattandosi di acque reflue urbane che recapitano in un corpo d’acqua superficiale (fiume Biferno) afferente a meno di 1 chilometro in linea d’aria dalla foce tale limite non dovrà superare il valore di 500 UFC/100 ml nel periodo compreso fra il primo aprile e il 30 settembre; effettuare sul refluo in ingresso e in uscita 12 autocontrolli, equamente distribuiti nell’arco dell’anno, su campione medio prelevato nell’arco delle 24 ore nel rispetto della normativa.