Unione Carresi, «ecco cosa abbiamo fatto in 10 mesi e mezzo»

SAN MARTINO IN PENSILIS. Un crono-programma che in 10 mesi e mezzo ha risolto, almeno nella sostanza, una diatriba che durava da almeno 4 anni. Parliamo delle Carresi e del lavoro enorme fatto dall’Unione. Il presidente Pasquale Di Bello ha rivelato che il prossimo 4 aprile è convocata la Commissione comunale per i pubblici spettacoli: a San Martino alle ore 10, a Ururi alle ore 13.

È uno degli atti conclusivi verso le rispettive Carresi 2019 (30 aprile e 3 maggio). «Seguirà, nelle settimane successive, la stessa riunione anche per Portocannone, la cui Carrese quest'anno cade il 10 giugno. A Chieuti si sta lavorando nella stessa direzione.

In attesa dell'appuntamento in calendario il 4 marzo, pubblico un elenco cronologico delle principali attività svolte dall'Unione Carresi: direttamente, indirettamente, in veste di protagonista, mediatore, organizzatore, facilitatore. Mancano, da questo elenco, tutti gli incontri informali (decine) avuti con i sindaci, il presidente Donato Toma e l'assessore Vincenzo Cotugno, più quelli ufficiali con la speciale Commissione comunale istituita dal Comune di San Martino in Pensilis». Poi snocciola tutto ciò che è stato fatto dalla costituzione del gruppo.

03.05.2018 Nasce il Gruppo Facebook "Unione Carresi"

24.05.2018 Nasce l'Associazione "Unione Carresi"

28.05.2018 Assemblea pubblica dell'Unione Carresi e restituzione tessere elettorali - Auditorium scuole elementari di San Martino in Pensilis

18.08.2018 San Martino in Pensilis, "Festa delle Carresi"

20.09.2018 Regione Molise, incontro Assessore Cotugno con i sindaci e i rappresentanti di tutti i Carri

20.11.2018 Regione Molise, incontro Assessore Cotugno con i sindaci e i rappresentanti di tutti i Carri

27. 11.2018 Incontro Assessore Cotugno - Prefetto Campobasso

19.12.2018 Incontro Presidente Toma - Prefetto di Campobasso

14.01.2019 Prefettura - Commissione Provinciale Pubblici Spettacoli alla presenza del Presidente Toma

16.01.2019 Presentato al Presidente Toma il progetto realizzato dall'Architetto Michele De Santis

18.01. 2019 Prefettura - Commissione Provinciale Pubblici Spettacoli allargata al Presidente Toma, ai Sindaci e all' Unione Carresi

21.01.2019 Prefettura - Commissione Provinciale Pubblici Spettacoli per l'esame del progetto: presente l'Architetto De Santis

01.02.2019 La Giunta Regionale del Molise adotta la proposta di legge per le Carresi

02.02.2019 Composizione del Direttivo dell'Unione Carresi

02.02.2019 San Martino in Pensilis, "Verso le Carresi 2019", incontro publico con il Presidente Toma

04.02.2019 Prefettura - Commissione Provinciale Pubblici Spettacoli, secondo incontro per l'esame del progetto: presente l'Architetto De Santis

07.02.2019 Regione - la proposta di legge regionale sulle Carresi passa in Commissione

08.02.2019 Consiglio regionale - viene approvata la nuova legge sulle Carresi

04.03.2019 La Giunta regionale recepisce in forma di regolamento il Disciplinare 2015 sulle Carresi

13.04.2019 La Prefettura di Campobasso emana le "Linee Guida per le Carresi"

18.03.2019 La Giunta regionale del Molise stanzia 373.000 euro in favore delle Carresi.