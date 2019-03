LARINO. La Scuola Primaria di Montecilfone dell'Istituto Comprensivo “V. Cuoco” di Petacciato”, per l'anno scolastico 2018/2019, ha aderito al Progetto “Me.MO a Scuola: Archeologia e Territorio del Molise”, proposto dall'Associazione Culturale Me.MO Cantieri Culturali a.p.s. Il progetto ha impegnato tutti gli alunni della scuola con attività in classe, in tre momenti diversi, organizzate in lezioni frontali e in laboratori didattici. Gli studenti hanno imparato il mestiere dell'archeologo, con “Oggi scavo io!”, hanno riprodotto i gioielli dei bambini dell'antica Roma, con “Antichi gioielli” e, infine, hanno costruito dei modellini di castelli medievali 3D con “Costruisci il tuo castello”.

Il progetto, ideato e realizzato dai professionisti dei beni culturali, storici dell'arte, archeologi e restauratori, della Me.MO Cantieri Culturali ha come scopo quello di promuovere la conoscenza e l'amore del patrimonio archeologico e artistico del Molise, e, soprattutto, di stimolare la curiosità e l'apprendimento attraverso la manualità e il gioco. Per questo motivo, il progetto è stato accolto con entusiasmo, non solo dai docenti della scuola, particolarmente sensibili alle tematiche culturali, ma anche dai genitori e, soprattutto, da tutti gli alunni. L'associazione Me.MO Cantieri Culturali, infatti, lavora da anni sul territorio con le scuole di ogni ordine e grado, della regione e non solo, con le famiglie e con i bambini, con i tanti gruppi di turisti in visita nei luoghi della cultura molisana, e si occupa della promozione turistica, dell'organizzazione di eventi culturali, di archeotrekking e di didattica museale.

Il percorso “Me.MO a Scuola” si concluderà con tre uscite didattiche, sempre accompagnate dagli operatori di Me.Mo Cantieri Culturali, corredate da altrettante attività laboratoriali e così organizzate: 29 marzo “Piccoli esploratori nel Borgo”, alla scoperta del Centro storico di Termoli; 12 aprile “L'antica Larinum”, visita e laboratorio presso il Parco Archeologico dell'Anfiteatro romano e di Villa Zappone a Larino; 17 maggio visita e laboratorio presso l'area archeologica di Saepinum-Altilia; visita e laboratorio presso il Museo del PaleoIS a Isernia.