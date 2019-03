TERMOLI. La cronaca ha occupato tristemente la ribalta nella scorsa settimana, con due incidenti che hanno provocato sulla strada, nella provincia di Campobasso, ben 7 decessi.

Solo ieri, nel breve volgere di poche ore, altri due sinistri, per fortuna con conseguenze meno tragiche, anche se si teme per le condizioni del centauro termolese ricoverato a Pescara. Da qui la necessità, come hanno anche compreso forze dell'ordine e istituzioni di porre un argine alla disinvoltura con cui troppi si mettono alla guida.

La video-rubrica settimanale curata dal nostro editore a questo si dedica nell'ultimo scorcio di marzo.