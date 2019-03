TERMOLI. Zona Porticone, Termoli. Sì, non siamo in centro, qui non passa il tunnel. Qui non c’è il depuratore. Qui, però, ci sono famiglie, c’è un’attività commerciale e un istituto scolastico, e tutti pagano le tasse.

Cosa vuol dire? Vuol dire che la gente, i residenti, sono stufi di esser trattati come cittadini di serie “C”, neanche “B” a quanto pare dalle foto che hanno scattato. Un viale alberato lasciato all'incuria, sporco, pieno di robacce ed erbacce. Un marciapiede, quasi del tutto, inesistente.

“Facciamo lo slalom ogni volta- ci dicono un po'di mamme, stanche di questa situazione- qui nessuno fa niente”.

“Perché l'amministrazione non fa niente? Siamo cittadini termolesi a tutti gli effetti, paghiamo le tasse come tutti e, come tutti, vorremmo un po'di decoro per le nostre strade”.